В Реховоте обнаружили взрывное устройство

Полиция задержала 30-летнего жителя города. Срок его содержания под стражей продлен до вторника.

Сегодня, 20 февраля, полиция Центрального округа обнаружила взрывное устройство в заброшенном доме в Реховоте.

Сообщается, что оно было готово к подрыву.

Журналисты N12 пишут, что правоохранителям удалось задержать 30-летнего жителя города. Срок его содержания под стражей продлен до вторника.

Как ранее писал Курсор, сегодня в Хуваре была совершена попытка теракта со стрельбой. Так, сообщается, что арабские террористы открыли огонь по машине израильтян. Солдаты уже оцепили местность и начали поиски террориста, который, по-видимому, вооружен пистолетом. Никто не пострадал.

Кроме того, Курсор передавал, что в Самарии обстановка остается напряженной. Так, из Шхема были обстреляны бойцы Армии обороны Израиля, однако никто не пострадал. Армия готовится к возможной вспышке насилия в связи с Рамаданом.

Напомним также, что не так давно арабы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. В ходе оперативных действий сил безопасности, арабские террористы открыли огонь по нашим солдатам, в следствии чего началась перестрелка. К счастью, жертв среди наших солдат нет.

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