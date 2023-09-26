В резиденции Нетаниягу произошел необычный инцидент

СМИ пишут, что в резиденции Нетаниягу накануне Йом-Кипура арестовали молодого человека.

29-летнего жителя Кирьят-Малахи арестовали в канун Йом-Кипура по подозрению во взломе поста охраны резиденции премьер-министра Нетаниягу в Иерусалиме.

Как пишет Maariv, мужчина украл оттуда спецодежду. Его задержали вскоре после инцидента. Этого же молодого человека подозревают также в краже велосипеда из здания министерства финансов в Иерусалиме.

Напомним, что частная квартира премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме стала его официальной резиденцией, поскольку в резиденции на улице Бальфур, которая служила ему в прошлом, продолжается ремонт.

Частная резиденция Нетаниягу находится на улице Азза, 35, и хотя о доме хорошо известно и его можно сфотографировать любому прохожему, на Google Maps здание размыто.

Нетаниягу живет там последние несколько десятилетий в дополнение к имеющемуся у него второму дому в Кесарии.

Жители улицы Азза, когда стало известно, что дом станет официальной резиденцией, выразили обеспокоенность по поводу возможности того, что улица – одна из главных артерий Иерусалима, ведущих к центру города – станет загруженной и по ней будет невозможно ездить или ходить.

В течение двух лет, предшествовавших отстранению Нетаниягу от должности в 2021 году, возле резиденции на улице Бальфур происходили регулярные протесты по этой же причине.

Курсор писал, что неизвестные в Йом-Кипур ограбили ювелирный магазин – известны детали. Грабители использовали свой джип, чтобы разрушить вход в магазин и похитить его ценные товары. По пути они также ограбили несколько других магазинов, унося золото и электронику.