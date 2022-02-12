На 90 шоссе столкнулись два автомобиля: есть погибшие

Из-за столкновения двух автомобилей, которое произошло вечером в пятницу 11 февраля, погибло два человека: израильтянин

На шоссе под номером 90 недалеко от кибуца Бейт ха-Арава произошло страшное ДТП, в ходе которого столкнулись два автомобиля. В результате инцидента погибли 2 человека. Еще 7 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА. Так, сигнал по номеру 101 поступил в 19:45. ДТП произошло на участке, который находится на территории ПА, восточнее Иерихона. На место сразу же выехали бригады парамедиков.

Бригады МАДА застали девятерых раненых людей. Им начали оказывать немедленную помощь, но два человека, израильтянин и палестинец, скончались. Пять человек были доставлены в больницу на территории ПА. Остальным помощь оказывали израильские медики.

Ранее Курсор сообщал, что в ходе аварии с участием трех авто пострадала 63-летняя женщина. Сотрудники медицинской службы оказали ей первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали пострадавшую в больницу Рамбам с травмами грудной клетки и конечностей.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Ришон-ле-Ционе автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в здание дома престарелых.

Еще напомним, что на Трансизраильском шоссе столкнулись два грузовика.

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