В результате ДТП в Хайфе тяжело ранен молодой мужчина

Во вторник, 27 декабря, в Хайфе на улице Кармель произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые ранения получил 25-летний мужчина.

Об этом пишет Maariv.

На дороге столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль. В результате аварии молодой человек получил черепно-мозговую травму. Парамедики оказали ему помощь на месте, а после госпитализировали в больницу «Рамбам». Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Мы прибыли на место происшествия и увидели мотоциклиста, лежащего на дороге без сознания, с тяжелой травмой головы. Мы оказали ему медицинскую помощь, включая анестезию и перевязки, и эвакуировали его в отделение интенсивной терапии», — подчеркнул старший медик.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на понедельник, 26 декабря, на 6-й трассе, недалеко от развязки Бака-Джат, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое подростков.

Еще мы писали, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

Напомним, недалеко возле деревни Джиш в Верхней Галилеи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек. На открытой местности перевернулся джип.