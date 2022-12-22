В Негеве столкнулись автомобили, травмированы пять человек

В четверг, 22 декабря, на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля, пять человек получили ранения различной степени тяжести. На место инцидента вызвали парамедиков МАДА, которые оказали пострадавшим первую помощь, а после их госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока».

Отмечается, что два человека получили травмы средней степени тяжести, а трое человек отделались легкими ранениями.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 21 декабря, на перекрестке Кфар-Табор на севере страны произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.

Еще мы писали, что 20 декабря, 15-летний подросток был серьезно ранен в результате того, что был сбит автомобилем. Пострадавшего доставили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

Напомним, что 16 декабря, недалеко возле деревни Джиш в Верхней Галилеи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек. На открытой местности перевернулся джип.

Напомним, что на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек.