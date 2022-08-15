В результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка: подробности

Пострадавшую девушку госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии остается тяжелым.

В ночь с 14 на 15 августа на территории регионального Совета Мате-Биньямин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая девушка.

Об этом сообщает издание 7kanal.

На место аварии приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и госпитализировала девушку в медицинское учреждение «Шиба» в Тель-а-Шомер. Врачи охарактеризовали ее состояние как тяжелое.

Сотрудники дорожной полиции начали выяснять обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что с начала 2022 года в Израиле в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. 19 погибших зафиксировано только за последнюю неделю.

Еще мы писали, что 12 августа, в Иерусалиме произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 60-летний водитель. Мужчина, передвигаясь на легковом автомобиле, врезался в стену тоннеля имени Наоми Шемер и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что недалеко от развязки Кирьят-Гат столкнулись два легковых автомобиля. Столкновение было настолько сильным, что одну машину отбросило на обочину. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.