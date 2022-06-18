В результате стрельбы на севере Израиля погибло трое человек

В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия. Многие обвиняют полицию, которая, по их словам, не смогла подавить мощные преступные организации и в значительной степени игнорирует насилие.

Трое мужчин на севере Израиля были застрелены с разницей в несколько часов в пятницу вечером, в результате чего число людей, убитых по подозрению в убийствах за последний день, достигло шести.

Об этом сообщает Times of Israel.

В Кафр-Каре 37-летний мужчина был смертельно ранен возле своего дома.

Полиция подозревает, что он был убит в рамках вендетты за участие в инциденте 2020 года, когда 79-летний мужчина погиб после того, как его сбил автомобиль в бедуинской общине на юге Израиля.

Сообщается, что в связи с этим инцидентом он был выслан в Кафр-Кару, где, как полагают, его убили двое подозреваемых.

Также в пятницу был застрелен 25-летний житель города Наф.

СМИ сообщают, что он стал 44-м человеком в израильской арабской общине, убитым в этом году.

Также вечером в Кирьят-Ате был убит 42-летний мужчина. В сообщениях говорится, что мужчина был известен полиции, что позволяет предположить, что это было связано с уголовным преступлением.

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.

Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.