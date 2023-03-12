В результате удара по иранскому объекту в Сирии погиб российский подполковник — СМИ

Обычно Израиль перед ударами предупреждает россию о целях обстрела, чтобы те могли эвакуировать оттуда свой персонал и технику.

Высокопоставленный российский офицер погиб в Сирии после очередного авиаудара Израиля по иранским объектам в провинциях Тартус и Хама.

Об этом сообщает израильское издание Nziv со ссылкой на сирийские источники.

Отмечается, что в результате удара помимо российского гражданина также погиб один иранец, а еще трое сирийцев получили ранения. Согласно обнародованной информации, речь идет о российском подполковнике сергее бучиче и иранском капитане Рачае Дро.

Обычно Израиль перед ударами предупреждает россию* о целях обстрела, чтобы те могли эвакуировать оттуда свой персонал и технику. Та же процедура была проведена и в этот раз, однако по каким-то причинам бучич не покинул военный объект.

Издание отмечает, что целью обстрела был склад высокоточных баллистических ракет, способных долететь до любого места в Израиле, а потому не совсем понятно, что российский офицер делал на этом объекте.

Кроме того, в материале констатируется тот факт, что россия усилила свое сотрудничество с Ираном даже несмотря на то, что Тегеран угрожает Израилю.

Как сообщал Курсор, утром в воскресенье, 12 марта, Израиль нанес удар по целям на северо-западе Сирии, ранив трех солдат и причинив ущерб, проинформировала сирийская государственная телекомпания SANA. Силы обороны Израиля не ответили в соответствии с их политикой не комментировать конкретные воздушные налеты на страну.

СМИ со ссылкой на военный источник сообщило, что израильские истребители выпустили ракетный залп с территории северного Ливана по объектам в прибрежной провинции Тартус и недалеко от Масиафа в провинции Хама.

Район вокруг Масиафа, который, как считается, используется в качестве базы для иранских сил и проиранских ополченцев, в последние годы неоднократно подвергался нападениям, которые многие приписывают Израилю.

Ранее мы писали, что сегодня в Сирии сообщили об израильской атаке на севере страны, опубликовано видео.