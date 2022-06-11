В Ришон ле-Ционе автомобиль сбил насмерть полицейского

‍Возле Бейт-Дагана автомобиль насмерть сбил добровольца дорожной полиции. Также сообщается о троих раненых, как минимум один из них находится в тяжелом состоянии.

Добровольца дорожной полиции сбил насмерть автомобиль на контрольно-пропускном пункте, созданном для проверки пьяных водителей.

Об этом сообщает Times of Israel.

Медики констатировали смерть мужчины 50 лет на месте происшествия. Его имя публично не называлось. Еще трое получили травмы – от тяжелых до легких.

В автомобиле находились четверо арабов из Рахата. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция задержала водителя и троих пассажиров машины. Они должны явиться в суд на слушание в субботу вечером.

Полиция считает, что ранее автомобиль врезался в такси в Ришон ле-Ционе, после чего группа скрылась в направлении развязки Бейт-Даган, проезжая по Дерех-ха-Маккабим, где добровольцы полиции установили контрольно-пропускной пункт.

Полиция заявила, что начала расследование инцидента и что виновные понесут наказание по всей строгости закона.

Ранее наш сайт сообщал, что арабские жители напали на учеников ешивы в Лоде. Учащиеся средней школы ешивы, совершающие поездку по городу, вызвали полицию после того, как на них напали с помощью перцового баллончика. Ни один нападавший не был арестован.

Кроме того, мы писали, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.