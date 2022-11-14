В Ришон-ле-Ционе командирам ЦАХАЛа в запасе увеличат налоговую скидку

Льгота вступит в силу с 1 января 2023 года.

Городской совет Ришон-ле-Циона, в соответствии с постановлениями МВД, увеличил налоговую скидку («арнону») командирам ЦАХАЛа в запасе.

Об этом сообщает издание «Детали».

Скидка будет составлять 25 процентов и будет активирована с 1 января следующего года. Ее предоставят командирам запаса Армии обороны Израиля, которые владеют невидимостью площадью до 100 квадратных метров, при наличии соответствующего удостоверения или уведомления о статусе резервиста, отправленного ЦАХАЛом.

Отмечается, что сейчас муниципалитет предоставляет налоговую скидку в 5 процентов всем резервистам, которые проживают в городе.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ объявил о том, что женщины-военнослужащие будут занимать на постоянной основе должности в танковых подразделениях, развернутых на границах Израиля.

Еще мы писали, что 12 ноября, в субботу, на базе ЦАХАЛа на Голанских высотах похитили оружие. Солдаты провели расследование и арестовали шестерых подозреваемых.

Напомним, что опубликован список сильнейших армий мира по версии индекса Global Fire Power 2021. В итоговом рейтинге используется более 50 индивидуальных факторов для определения индекса PowerIndex (PwrIndx) данной страны с категориями, варьирующимися от военной мощи и финансов до материально-технических возможностей и географии. В нем Израиль находится на 20 месте из 140 отслеживаемых стран мира.