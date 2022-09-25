Авиакатастрофа в Германии: столкнулись два самолета

Власти Германии сообщили о смерти обоих пилотов в результате столкновения легкомоторных самолетов. Полиция начала расследование происшествия.

В Германии произошла авиакатастрофа при участии двух легкомоторных самолетов.

Об этом сообщил 7kanal.

Авария произошла вблизи аэродрома немецкого города Леумниц, происшествие случилось в небе над федеральной землей Тюрингия 24 сентября. В воздухе недалеко от аэродрома Гера-Леумниц столкнулись два легкомоторных самолета. Пилоты обоих самолетов погибли.

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