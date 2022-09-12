В Ришон ле-Ционе произошел пожар в магазине: много пострадавших

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что загорелся не сам дом, а расположенный на цокольном этаже магазин.

В ночь на понедельник, 12 сентября, в Ришон ле-Ционе загорелся магазин, который расположен в 5-этажном жилом доме. В результате происшествия пострадали девять человек.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место происшествия вызвали спасателей, которым пришлось быстро эвакуировать жильцов дома, живущих над магазином, потому что дым от пожара начал активно подниматься. Но спасателям удалось быстро взять огонь под контроль и локализовать очаг возгорания.

Однако от вдыхания дыма пострадали девять человек. Им оказали медики помощь на месте, а после госпитализировали в медицинские учреждения «Асаф ха-рофе» в Црифине и «Каплан» в Реховоте, где медики убедились в том, что жизни пострадавшим ничего не угрожает.

Полиция приступила к установлению причин и обстоятельств пожара.

«Курсор» писал ранее, что в городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, произошел пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом, а пять человек получили ожоги. Есть опасение, что дом может рухнуть, поэтому к нему запретили приближаться.

Еще мы писали, что в жилом доме по улице Рав Элимелех Нойфельд в Нетании произошел сильный пожар, в результате которого пострадали 5 человек.

Напомним, недалеко от Бейт-Шемеша вспыхнули несколько лесных и полевых пожаров. Из-за того, что огонь начал быстро распространяться и приближаться к жилым домам, людей начали эвакуировать.