В Ришон-ле-Ционе садовника обвинили в насилии над детьми-аутистами

Прокуратура предъявила обвинение садовнику детского сада из системы спецобразования в Ришон-ле-Ционе, который совершал насилие над детьми 4-6 лет.

56-летний садовник Ханох Бениш, проживающий в Холоне, в рамках сделки о признании вины согласился с предъявленными ему обвинениями. Так, он подтвердил, что в 2021 году применял насилие против пятерых детей, имеющих расстройство аутистического спектра.

Об этом сообщает издание «Детали«.

В обвинении сказано, что садовник, когда был во дворе детского сада, схватил ребенка за руку, в которой тот держал бутерброд. Он поднес руку ребенка к своему рту и откусил часть блюда. Это увидела одна из сотрудниц детсада, после чего Бенишу пришлось опустить руку ребенка.

Помимо этого, утверждается, что обвиняемый сел на одного из детей и сильно сдавил его ногами, чтобы тот не мог шевелиться. Также он прижимал пострадавших в углу и, схватывая их за палец, отрывал от пола. В итоге правоохранители его обвинили в нападении на беспомощного несовершеннолетнего и в обычном нападении.

Раньше мы рассказывали, что в Беэр-Шеве 40-летнего учителя подозревали в сексуальном насилии над 13-летним учеником. Полиция провела расследование и установила, что он также причастен к другим сексуальным преступлениям в отношении учащихся средней и старшей школы.

Также «Курсор» сообщал, что в Харише из окна машины на ходу выпал 3-летний ребенок, что попало на видео. Прибывшая на место полиция отметила, что этого можно было избежать, если бы ребенок в машине ехал пристегнутым.

Помимо этого, недавно оказалось, что в больнице «Асута», находящейся в Ришон Ле-Ционе, могли перепутать эмбрион еще нескольким пациенткам. Детали скандала узнайте в нашем материале.