В ряде продуктов обнаружен опасный наркотик: минздрав предупредил израильтян

Министерство здравоохранения предостерегает от использования определенных продуктов. В них найден опасный нелегальный наркотик.

Министерство здравоохранения предостерегает от использования таблеток для похудения «Magic Plus» и порошка «Black Coffee Diet», содержащих экстази и другие запрещенные вещества.

На прошлой неделе пациент был госпитализирован после приема этих двух продуктов.

Эти продукты продаются незаконно и могут поставить под угрозу ваше здоровье. В результате лабораторных проверок было обнаружено, что таблетки содержали опасный нелегальный наркотик экстази (MDMA), который используется в качестве наркотического стимулятора, и активное вещество сибутрамин, запрещенное к использованию и продаже из-за сердечных и психотических побочных эффектов.

В продукте «Black Coffee Diet», продаваемом в виде порошка для похудения, в результате лабораторных испытаний также было обнаружено содержание опасного незаконного наркотика экстази (MDMA) и активного вещества сибутрамин.

Использование этих продуктов опасно для жизни, и их следует избегать.

Доктор Рони Берковиц, директор Департамента правоприменения и надзора Министерства Здравоохранения, снова предупреждает об опасности покупки лекарств, в том числе таблеток для похудения где-либо, кроме легальных каналов сбыта.

Минздрав призывает население приобретать таблетки для похудения только в разрешенных для этого местах, таких как аптеки и фарм-сети, и избегать покупки таблеток через социальные сети и незнакомые сайты.

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