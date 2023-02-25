В Самарии боевики обстреляли блокпост ЦАХАЛа: первые подробности

В ночь на субботу, 25 февраля, блокпост израильских военнослужащих, расположенный возле перекрестка Джит, был обстрелян из проезжающего мимо автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Огонь был открыт из автоматического оружия, но в результате происшествия никто не пострадал, пули попали в стену строений. Нападавшие скрылись. Военные начали прочесывать местность, чтобы задержать злоумышленников, но нашли только гильзы.

Позже ответственность за попытку нападения взяла террористическая организация «Львиное логово». Боевики заявили в социальных сетях, что сделали это из-за мести за действия ЦАХАЛа в Шхеме.

«Курсор» писал ранее, что 22 февраля силы безопасности Израиля провели спецоперацию по ликвидации террористов в Шхеме, после того как были получены разведданные, что они собираются совершить крупные теракты. По сообщениям палестинских СМИ, один палестинец был убит и 25 получили ранения, в том числе четверо в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что израильские военные объявили о своем намерении снести дом террориста, который в прошлом году в ноябре устроил два взрыва в Иерусалиме и готовился к третьему.

Напомним, что в ходе операции «Волнорез» в лагере беженцев Аль-Фараа военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по 17-летнему палестинцу. Он приблизился к бойцам со взрывным устройством в руках. Тогда военным пришлось открыть огонь. От полученных травм он скончался.