Военные ЦАХАЛа застрелили 17-летнего палестинца в окрестностях Шхема

Террорист приблизился к бойцам со взрывчаткой в рукам, после чего был открыт огонь.

В ходе операции «Волнорез» в лагере беженцев Аль-Фараа военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по 17-летнему палестинцу. От полученных травм он скончался.

Об этом сообщает «ХаАрец«.

Как пишет издание, инцидент произошел 14 февраля. Солдаты ЦАХАЛа вошли в лагерь Аль-Фараа в рамках контртеррористической операции «Волнорез», направленной на подавление волны терроризма. В ходе операции 17-летний палестинец приблизился к бойцам со взрывным устройством в руках. Тогда военным пришлось открыть огонь.

Позже в Министерстве здравоохранения Палестинской автономии сообщили, что от полученных травм палестинец скончался. Также стало известно имя убитого террориста — Махмуд Маджед Аль-Аиди. О пострадавших среди военных ЦАХАЛа информация не уточняется.

Напомним, в Иерусалиме 15-летний подросток возле Стены Плача напал с ножом на 20-летнего парня. Израильтянин получил ранения в спину средней тяжести, его госпитализировали в больницу. Арабского подростка, совершившего теракт, правоохранители ликвидировали.

«Курсор» писал о том, что правительство Израиля рассмотрит вопрос о лишении гражданства Израиля террористов и их депортации. В Кабинете министров пообещали предпринять все меры, чтобы усилить поселенческое движение на территории страны.

Также в Восточный Иерусалим отправятся три роты резервистов МАГАВ для укрепления полицейских сил на фоне частых терактов. 13 февраля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел разговор с генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем, в ходе которого решили направить дополнительные силы для ускорения снос домов в Восточном Иерусалиме.