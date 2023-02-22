Столкновения ЦАХАЛа с палестинцами в Шхеме: 25 человек ранены и один убит

Израильские военные окружили дом в городе, чтобы арестовать скрывающихся в нем подозреваемых террористов.

Силы безопасности Израиля проводят спецоперацию по ликвидации террористов в Шхеме, после того как были получены разведданные, что они собираются совершить крупные теракты.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По сообщениям палестинских СМИ, один палестинец был убит и 25 получили ранения, в том числе четверо в тяжелом состоянии, после того, как в Шхеме вспыхнули вооруженные столкновения между палестинцами и солдатами ЦАХАЛа.

СМИ также сообщают, что израильские силы окружили дом в городе, чтобы арестовать подозреваемых, скрывающихся в здании. Сообщается, что подозреваемые являются членами террористической ячейки, убившей сержанта ЦАХАЛа Баруха, солдата бригады Гивати. На прошлой неделе ЦАХАЛ арестовал двух других членов ячейки.

Также сообщается, что мечети в городе транслируют сообщения, призывающие жителей города к столкновению с израильскими силами. В районе слышны взрывы и выстрелы.

Представитель ХАМАС Хазем Кассем осудил рейд, заявив, что «оккупация усиливает свою агрессию против нашего народа, штурмуя сегодня город Наблус и осаждая граждан».

«Правое, фашистское, сионистское правительство озабочено эскалацией ситуации на местах, поскольку у него есть преступная террористическая программа», — добавил Кассем.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также осудил рейд.

В Телеграм-канале Голос Израиля написали, что в ходе операции в Шхеме ликвидирован высокопоставленный террорист «Исламского джихада».

Ранее Курсор писал о перестрелке в Шхеме: ЦАХАЛ проводит рейд по поимке террориста. Сегодня утром в городе Шхем вспыхнула перестрелка после того, как израильские силы окружили здание, в котором скрывается террорист, который находится в розыске.

Наша редакция писала, что ЦАХАЛ снесет дом террориста, устроившего двойной взрыв в Иерусалиме. Такое решение было принято правительством Израиля.

Курсор сообщал, что в Хевроне разрушат дом араба, совершившего теракт на контрольно-пропускном пункте недалеко от Кирьят-Арбы.

Напомним, что в Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты.