В Самарии поселенцы подожгли два автомобиля и ранили местного жителя — СМИ

По словам палестинцев, силы ЦАХАЛа, прибывшие на место происшествия, применили газовые и дымовые гранаты, но не помешали поселенцам бросать камни.

В субботу, 25 февраля, палестинские источники сообщили о том, что поселенцы подожгли два автомобиля в деревне Бурин к югу от Шхема и ранили местного жителя.

Об этом информирует портал Детали.

Согласно свидетельствам очевидцев, около 40 поселенцев, некоторые из которых были вооружены, прибыли в деревню из поселения Хар Браха и начали атаковать жителей палками и бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в дома.

Жители также утверждают, что силы ЦАХАЛа, прибывшие на место происшествия, применили газовые и дымовые гранаты против палестинцев, но не помешали поселенцам бросать камни.

«Сначала около десяти поселенцев стали бросать камни в дом на окраине деревни, они были разогнаны армией. Однако позже они вернулись в деревню вместе с примерно 20 другими поселенцами и начали бросать камни, поджигать транспортные средства и нападать на палестинцев», — говорится в сообщении.

Курсор писал ранее, что 22 февраля силы безопасности Израиля провели спецоперацию по ликвидации террористов в Шхеме, после того как были получены разведданные, что они собираются совершить крупные теракты. По сообщениям палестинских СМИ, один палестинец был убит и 25 получили ранения, в том числе четверо в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что израильские военные объявили о своем намерении снести дом террориста, который в прошлом году в ноябре устроил два взрыва в Иерусалиме и готовился к третьему.

Напомним, что в ходе операции «Волнорез» в лагере беженцев Аль-Фараа военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по 17-летнему палестинцу. Он приблизился к бойцам со взрывным устройством в руках. Тогда военным пришлось открыть огонь. От полученных травм он скончался.