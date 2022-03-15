Палестинские террористы и Самарии устроили стрельбу посреди города

Полиция и армия Израиля никак не отреагировали на инцидент. Об арестованых или ликвидированных террористах информация отсутствует.

В Самарии сегодня палестинцы посреди дня устроили стрельбу. Полиция и армия Израиля не отреагировала на это и не попыталась задержать террористов.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Голос Израиля.

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ установил контрольно-пропускной пункт на пути к ешиве Хомеш. В Хомеш разрешено входить только ограниченному числу студентов, которые внесены в список, хранящийся у командира контрольно-пропускного пункта. Всех остальных студентов останавливают и не пропускают.