На перекрестке Тапуах в Самарии произошла попытка ножевого теракта. К счастью, как сообщается, пострадавших нет. Нападавшего удалось оперативно нейтрализовать.
Об этом пишет телеграм-канал, демонстрируя видео с места событий.
Кроме того, фото очевидца показали на телеграм-канале.
Подробности инцидента уточняются.
Напомним, что не так давно в Иерусалиме также произошел теракт. Палестинский араб, который получил «пропуск предпринимателя», напал на мужчину в автобусе с отверткой. К счастью, его обезвредил вооруженный журналист.
Также редакция Курсора сообщала, что военный суд освободил отца террориста, совершившего в марте жестокие убийства в Бней-Браке