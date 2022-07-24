Появилось видео с места событий, на котором можно увидеть полицейских и свидетелей теракта. Подробности инцидента выясняются.

На перекрестке Тапуах в Самарии произошла попытка ножевого теракта. К счастью, как сообщается, пострадавших нет. Нападавшего удалось оперативно нейтрализовать.

Об этом пишет телеграм-канал Израиль Медиа Архив, демонстрируя видео с места событий.

Кроме того, фото очевидца показали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, что не так давно в Иерусалиме также произошел теракт. Палестинский араб, который получил «пропуск предпринимателя», напал на мужчину в автобусе с отверткой. К счастью, его обезвредил вооруженный журналист.

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