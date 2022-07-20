Теракт в Иерусалиме: виновник заявил, что хотел умереть

На данный момент террорист находится в больнице с огнестрельным ранением. Это не помешало ему дать показания по делу.

Виновник вчерашнего теракта в Иерусалиме, при котором отверткой был ранен мужчина в автобусе, дал показания. Он заявил, что хотел умереть из-за проблем с женой.

Имя террориста — Исмаил Намер. Он приехал в Иерусалим по специальному разрешению «предпринимателя». Так, документ дает право проезжать КПП без осмотра. Его выдают только тогда, когда бизнес имеет миллионный оборот.

Террорист сказал, что самоубийство запрещено в исламе, а потому он хотел умереть как «шахид». Именно такие мысли и заставили его совершить теракт. Мировой суд в Иерусалиме продлил срок его содержания под стражей на пять дней.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лапид прокомментировал сегодняшний теракт в Иерусалиме.

«Я хотел бы пожелать скорейшего выздоровления [водителю автобуса], который был ранен в результате инцидента с ножевым ранением в Иерусалиме. Я благодарен фотографу, который оказался на месте происшествия и действовал решительно, чтобы нейтрализовать террориста и предотвратить ранения других людей», — сказал глава правительства.