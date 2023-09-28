Скандал на борту произошел во время посадки самолета в аэропорту.

Во время рейса из Неаполя в самолете компании Israir, который приближался к аэропорту "Бен-Гурион", произошел инцидент с пассажиром. Мужчина справил нужду возле туалетной комнаты.

Об этом пишет "Walla".

Так, один из пассажиров попросил бортпроводников разрешения воспользоваться туалетом всего за 2 минуты до посадки, но ему было отказано. В ответ на отказ, он решил воспользоваться туалетом вне очереди и справил нужду прямо возле туалета. Также мужчина начал произносить проклятия, направленные в адрес авиакомпании.

Представители Israir отметили, что пассажир не соблюдал инструкции экипажа и нарушил правила, предписывающие вернуться на свое место. Это произошло в момент, когда самолет начал снижение и пассажиров попросили вернуться к своим креслам согласно правилам авиационной безопасности.

Отметим, в соответствии с правилами безопасности, пассажиры должны вернуться на свои места, когда загорается знак, указывающий на необходимость пристегнуть ремни безопасности, и оставаться в своих креслах до полной остановки самолета.

Еще мы писали об инциденте, который произошел на испанском острове Майорка. Там пассажир ирландской авиакомпании Ryanair опоздал на рейс и разгромил терминал в аэропорту Пальмы. Мужчина разозлился и напал на персонал авиакомпании у выхода на посадку, после чего устроил погром.