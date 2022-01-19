В сети опубликовали ролик со взрывом машины в Нес-Ционе

В интернете появилось видео со взрывом машины в Нес-Ционе в связи с криминальными разборками.

В сети появилось видео, на котором запечатлен сам момент взрыва машины в Нес-Ционе в ходе криминальных разборок.

Об этом сообщил телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив» и предоставил видео с места происшествия.

На кадрах видно, как автомобиль пытается припарковаться, после чего происходит взрыв. Мгновения спустя из автомобиля выскакивает пострадавший, который получил травмы средней степени тяжести.

На данный момент полиция занимается расследованием преступления.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Нес-Ционе в ходе криминальных разборок подорвали машину.

На парковке одной из многоэтажек Нес-Ционы произошла криминальная разборка, в результате которой пострадал один человек.

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