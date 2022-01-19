В Нес-Ционе в ходе криминальных разборок подорвали машину

На парковке одной из многоэтажек Нес-Ционы произошла криминальная разборка, в результате которой пострадал один человек.

В сети появилось видео, на котором видно, как на одной из парковок Нес-Ционы горит автомобиль.

Об этом пишет Израиль | Медиа Архив.

СМИ пишут, что автомобиль загорелся в результате разборок местных криминальных группировок.

Также известно об одном пострадавшем. Мужчина получил травмы средней тяжести, в частности травмы конечностей.

Курсор также писал, что семь человек пострадали в результате ночных пожаров в Израиле. 66-летний мужчина пострадал в результате пожара в 18-этажном жилом многоквартирном доме на улице Хашмонаим в Кирьят-Моцкине.

Кроме того, в бедуинском секторе произошла ожесточенная драка. На опубликованных кадрах видно, как молодые местные жители избивают друг друга досками и дубинками. 30-летний мужчина обратился за медицинской помощью в связи с травмой средней степени тяжести и проникающими ранениями. Двое других молодых людей в возрасте 22 и 24 лет были эвакуированы для лечения, также в удовлетворительном состоянии, оба с травмами головы.

Также сообщалось, что в Иерусалиме преступник напал на продавца магазина. По данным источника, вооруженный мужчина в Иерусалиме зашел в магазин сладостей. Он несколько раз ударил ножом продавца. После этого мужчина забрал имеющиеся в магазине наличные деньги и вышел.

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