В сети показали гору Хемрон, усыпанную белоснежным покровом

Каждый год израильтяне с нетерпением ждут зимы и выпадения снега, который всегда ассоциируется со сказкой и волшебством. Роскошный вид заснеженной горы Хемрон опубликовали в сети.

Об этом сообщает канал Голос Израиля.

Израильтяне везут детей на экскурсии, показывая снег и чудесное перевоплощение горы.

В это время репатрианты с ностальгическими воспоминаниями также посещают гору.

Ранее Курсор публиковал прогноз погоды в Израиле на 17 января: в стране будет солнечно и не холодно.

Также мы писали, почему после снегопада так тихо. Ученые рассказали об интересном акустическом эффекте, который люди могут наблюдать после выпадения снега.

Еще мы писали, что ученые обнаружили подводный снег на Земле. В толще воды под шельфовыми ледниками образуется ледяная крошка, которая дрейфует вверх, как подводный снег.