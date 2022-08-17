Ученые обнаружили подводный снег на Земле

Шельфовые ледники полярных регионов пополняются за счет двух процессов, в том числе необычного явления, которое иногда называют подводным снегом. Считается, что ледяная оболочка Европы (спутник Юпитера) и, возможно, других миров с внутренними океанами испытывает нечто подобное. Лучшее понимание может помочь операторам Europa Clipper, который будет запущен в 2024 году, понять, что им нужно искать с точки зрения условий, подходящих для жизни.

На протяжении большей части истории Земли жизнь существовала в воде, но не обязательно на суше. Поэтому, океаны под ледяными панцирями таких миров, как Европа и Энцелад, вполне могут быть более перспективными для поиска инопланетных форм жизни, чем сухой Марс. Так же, как астробиологи совершают экспедиции в пустыню Атакама и засушливые районы Северной Канады, чтобы найти ближайших марсианских прокси, аспирантка Техасского университета в Остине Натали Вольфенбаргер использует шельфовые ледники в качестве аналогов спутников внешней Солнечной системы.

В «Астробиологии» Вольфенбаргер и ее соавторы описывают состав этих шельфов, которые, по их мнению, более важны, чем более известный, но более тонкий морской лед, и их влияние на воду под ними. Как они отмечают: «Поскольку существующие наблюдения [покрытых льдом океанских миров] в основном ограничиваются поверхностью, большое внимание было направлено на самый верхний слой ледяной оболочки». Тем не менее, нижняя сторона, вероятно, более важна, и это почти не рассматривалось.

«Когда мы исследуем Европу, нас интересует соленость и состав океана, потому что это одна из вещей, которая будет определять его потенциальную обитаемость или даже тип жизни, которая может там жить», — сказала Вольфенбаргер в своем заявлении.

Текущие экстраполяции льда на состав океана могут быть ошибочными, если делать неверные предположения о том, как формируется лед. В документе отмечается, что так называемые полки состоят из мелкозернистого льда и застывшего льда.

Известно, что застывший лед, образующийся при замерзании воды, соприкасающейся с существующим шельфом, содержит гораздо меньше соли, чем океан под ним. Но оказывается, что каменистый лед, более поэтически известный как подводный снег, еще чище. Там, где застывший лед содержит примерно на 90%меньше соли на литр, чем в океане, а при определенных условиях — до 99%, каменистый лед не пропускает около 99,9% соли.

Это важно, потому что Вольфенбаргер считает, что ледяная крошка, которая образуется в виде хлопьев, как снег, в толще воды и всплывает, пока не прилипает к нижней стороне шельфового ледника, может быть обычным явлением на Европе. Если это так, то ледяной панцирь Европы будет содержать гораздо меньше соли, чем предполагалось ранее.

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