В сети показали роскошный аксессуар, ради которого грабители ворвались в дом владельца Бейтар Иерусалим

Израильский миллионер и владелец футбольного клуба «Бейтар» Иерусалим Барак Абрамов стал жертвой вооруженного ограбления. СМИ узнали, что главная причина, по которой грабители ворвались в дом Абрамова в Тель-Авиве, — это особо роскошные золотые часы от марки Richard Mille. Они стоят около миллиона шекелей.

Richard Mille RM035 Toro Americas Edition Rose Gold Watch RM035https://t.co/K2rLSoDwHg pic.twitter.com/7ZkgTvdpAa — kokoshungsan.net (@kokoshungsan) November 14, 2020

Такие же часы есть у израильского футболиста Эрана Захави, и в его дом в Голландии тоже однажды ворвались грабители, дабы украсть их.

Сообщается, что соратники Барака Абрамова предупреждали его, что часы могут «пригласить» грабителей, поэтому он не стал их носить и положил в сейф у себя дома.

Репортер News 13 предоставил новые подробности о том, насколько необычным было ограбление: «Это жестокое ограбление, похожее на то, что было в «Механическом апельсине», это было не просто ограбление, а спланированная засада грабителей, которые были ждали у двери. Они хотели забрать роскошные часы. Они жестоко били Абрамова по лицу. Долго мучили его и сковали наручниками по рукам и ногам».

«Его большое счастье, что один из соседей заметил тех троих воров и услышал крик Абрамова, — продолжил репортер. — Это не то ограбление, которое вы привыкли видеть».