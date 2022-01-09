В сети показали удивительное фото кометы, которая пролетела над пустыней Негев

Комета Леонарда, пролетевшая рядом с нашей планетой, отправился в сторону Солнца.

В декабре 2021 года к Земле пролетела комета Леонарда. Ее можно было увидеть и из Израиля. Так, фотограф Alex Savenok опубликовал в сети Instagram снимок кометы над пустыней Негев.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль по-русски«.

Ознакомиться с фото можно ниже:

Напомним, что комета пролетела на высоте в 34 миллиона километров.

Ранее Курсор сообщал, что Тель-Авивский университет запустил спутник COTS-Capsule для защиты космических систем.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, как выглядело Солнце в период своей «молодости».

Еще напомним, что телескоп Hubble запечатлел «фальшивое» слияние двух галактик.

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