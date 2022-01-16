Напавший на техасскую синагогу дважды разговаривал с нью-йоркским раввином

Стрелок, державший четырех человек в заложниках в синагоге Техаса, дважды разговаривал по телефону с известным раввином-реформатором из Нью-Йорка.

Стало известно, что стрелок, державший в заложниках четырех человек в синагоге Колливилля (штат Техас), дважды разговаривал с нью-йоркским раввином

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Arutz Sheva: Israel News».

Сообщается, что раввином была Анджела Бухдал, старший раввин Центральной синагоги и ведущая фигура реформистского иудаизма. Бухдал подтвердила информацию и заявила, что дважды разговаривала с нападавшим, личность которого пока не разглашается.

«Я могу подтвердить, что вчера стрелок дважды связывался со мной по телефону», — написала Бухдал в электронном письме.

«По соображениям безопасности, я не могу больше ничего рассказать», — добавила она.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что боевик напрямую позвонил в Центральную синагогу и потребовал поговорить с Бухдал.

По сообщению издания, стрелок сказал Бухдал, что у него есть бомба, и что он хочет, чтобы она использовала свое влияние, чтобы добиться освобождения Аафии Сиддики, осужденной террористки, которая находится в федеральной тюрьме в Техасе.

Кроме того, источник в ФБР сообщил CNN в субботу вечером, что нью-йоркский раввин, с которым связались, был допрошен следователями ФБР.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети появилась информация о личности нападавшего на синагогу в Техасе.

По сообщениям СМИ преступник, захвативший заложников в техасской синагоге, говорил с британским акцентом.

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