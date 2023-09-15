В сети появилось видео с моментом взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве

К счастью, никто из людей не пострадал.

Журналисты опубликовали в соцсетях видео, на котором зафиксирован момент со взрывом, прогремевшего в Тель-Авиве. Инцидент произошел утром, 15 сентября, в парке Яркон.

Об этом сообщает "Телеграм-канал "Израильские трудовые будни".

На опубликованных кадрах видно, как по территории парки бегают собаки. Их хозяева сидят на лавочках. В этот момент прозвучал звук сильного взрыва, и напуганные люди начали кричать.

Речь идет о взрыве, который прогремел в парке Яркон в 6:40 утра. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено рядом с деревом или на нем. К счастью, среди населения жертв нет.

Позже стало известно, что в одном из автомобилей на шоссе 431 обнаружили взрывные устройства. В результате правоохранители перекрыли движение на трассе.

В полиции предполагают, что все эти взрывчатки предназначались для теракта, которые злоумышленники планировали устроить в центре страны в дни празднования Рош ха-Шана. Этот случай следствие связывает со взрывом в парке Яркон.

До этого мощнейший за историю Израиля взрыв прогремел на Голанских высотах. Как выяснилось, он был контролируемым и запланированным. Целью взрыва было удаление большого объема базальтовой породы, которая сместилась геологически и представляла угрозу для склона и дороги рядом с археологическими раскопками Гиппос-Сусита.