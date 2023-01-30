В Шароне подростка обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Полиция задержала несовершеннолетнего жителя Шарона по подозрению в изнасиловании жительницы севера.

Об этом информирует портал Mako.

Отмечается, что расследование было начато в минувшие выходные с поступления жалобы от 16-летней девушки, которая сообщила, что несколько месяцев назад ее изнасиловал подозреваемый.

После получения жалобы следователями отдела по делам несовершеннолетних было проведено несколько следственных действий, в результате которых по подозрению в совершении деяния был задержан подозреваемый, 17-летний несовершеннолетний житель Шарона.

«Согласно выводам следствия и доказательствам, мировой суд в Хадере продлил срок содержания подозреваемого под стражей до завтра. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, департамент полицейских расследований предъявил обвинительное заключение в магистратском суде Назарета против сотрудника полиции Авишая Тургемана. Обвинение было выдвинуто в связи с тем, что полицейский совершил сексуальные преступления против женщины-полицейского, находившейся под его командованием.

Также Курсор информировал о том, что женщина обвинила гинеколога в изнасиловании во время осмотра в Шароне. По словам женщины, на этот осмотр она пришла без сопровождения, чем воспользовался гинеколог и якобы сексуально к ней домогался.

С тех пор она родила ребенка, написала заявление в полицию и даже обратилась к Уполномоченному по жалобам населения в больнице, чтобы ни одна женщина больше не пострадала.

«Мы действуем в соответствии с законом для предотвращения сексуальных домогательств, и каждая жалоба рассматривается с полной тщательностью, профессионализмом и чуткостью. Рассматриваемый случай был рассмотрен в соответствии с законом и процедурами и результатами расследование было предоставлено заявителю в соответствии с требованиями», – рассказали в больнице Меир.

Ранее Курсор писал, что в Иудее и Самарии женщины обвинили в сексуальном насилии известного раввина.