В Шейх-Джарре неизвестные подожгли жилой дом

Полиция подозревает, что причиной пожара стал поджог по причине националистических взглядов.

В пятницу в доме еврейской семьи в Шейх-Джарре в Иерусалиме вспыхнул пожар. К счастью, в огне никто не пострадал.

Пожарные службы расследуют причину пожара и подозревают, что поджог мог совершить кто-то с националистическими взглядами.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что кабинет министров утвердил план подготовки к масштабным лесным пожарам на сумму 155 млн шекелей.План, разработанный канцелярией премьер-министра и министерствами общественной безопасности и охраны окружающей среды, предусматривает создание противопожарных полос, чтобы отдалить дома от прилегающих лесов и лесных массивов и остановить распространение пожаров.

Также читайте о том, что полиция арестовала поджигателя машины мэра Тират-Кармеля. Полиция считает, что поджог был далеко не один.

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