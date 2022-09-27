В Хадере тяжело ранили мужчину: подробности

На улице ха-Гиборим в Хадере в ходе драки был серьезно ранен 30-летний мужчина.

Он является не единственным пострадавшим – еще один 21-летний участник драки получил травмы средней степени тяжести.

Об этом сообщает издание Walla.

На место происшествия прибыли парамедики МАДА и госпитализировали их в городскую больницу «Гилель Яфе» с проникающими ранениями.

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