В Хадере тяжело ранили мужчину: подробности

Он является не единственным пострадавшим – еще один 21-летний участник драки получил травмы средней степени тяжести.
Об этом сообщает издание Walla.
На место происшествия прибыли парамедики МАДА и госпитализировали их в городскую больницу «Гилель Яфе» с проникающими ранениями.
Ранее мы рассказывали о новом виде грабежа в Израиле и о том, что теперь интересует преступников.
Также «Курсор» сообщал о том, к чему могло привести повреждение железнодорожных путей между Акко и Кармиэлем.
Помимо этого, стало известно, что на затонувшем судне в Эквадоре находилось трое израильтян.