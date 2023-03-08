В Шхеме на похоронах террориста начались столкновения: силовики применили газ и гранаты

Во время похорон Абделя Фатаха Харуши, террориста, который был ликвидирован в Дженине израильскими военными за убийство братьев Янив в Хаваре, произошли столкновения между участниками похоронной процессии и силовыми структурами Палестинской Автономии.

Об этом пишет «Детали«.

Как отмечено в сообщении, террористические группировки обвинили силовиков в «национальном и моральном унижении». Палестинцы заявили, что якобы «силы безопасности разогнали похоронную процессию, применили слезоточивый газ и шоковые гранаты против мирных граждан». В ходе столкновений тело убитого террориста уронили на землю.

Так, представитель ХАМАСа Хазем Кассем, заявил, что ПА не может защитить свой народ от агрессии поселенцев, но при этом «нападает на людей, которые защищали палестинцев в Шхеме от израильской агрессии». Он также отметил, что руководство ПА настаивает на выполнении результатов саммита по безопасности в Акабе, даже если это происходит за счет агрессии против символов палестинского народа.

Организация «Исламский джихад» опубликовала заявление, в котором осудила происходившие события, называя их моральной деградацией и отвергнутой палестинским народом практикой. Свободные жители Палестины объединились в городах Дженин и других местах, чтобы сопротивляться оккупационным силам, но «Исламский джихад» считает данное поведение позорным.

Напомним, 26 февраля в Хаваре произошел теракт, в результате которого погибли два молодых израильтянина – 20-летний Илель Менахем и 21-летний Игаль Яаков Янив. В ходе спецоперации правоохранители ликвидировали террористам — им оказался 48-летний Абдель Фаттах Харуш. Его двое сыновей были задержаны по подозрению в планировании теракта.