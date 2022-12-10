В Шохаме построят коммерческий центр с доходом в 225 млн шекелей

Продолжительность проекта составит примерно два с половиной года.

Компания Lasicho заключила контракт на создание крупного коммерческого центра в городе Шохам, доход которого, как ожидается, составит около 225 миллионов шекелей.

Об этом сообщает Ice.

Компания, которая занимается строительством и обслуживанием проектов в области инфраструктуры, энергетики, трубопроводов и гражданского строительства, выступит в качестве основного подрядчика проекта. Его продолжительность составит примерно два с половиной года.

Отмечается, что выполнение работ зависит от получения разрешений на строительство и банковской поддержки. Соответственно, работы над центром, который будет включать коммерческие здания, офисы и подвальные паркинги, начнутся в первом квартале 2023 года.

В прошлом месяце компания опубликовала отчет, в котором указано, что ее выручка увеличилась на 22,7 процента до 610,8 млн шекелей. Доходы компании в третьем квартале увеличились на 33 процента до 203,3 млн шекелей.

«Курсор» писал ранее, что Тель-Авивский окружной комитет по планированию и строительству под председательством Эрана Ницана принял решение представить план увеличения города Рамат-Ган.

Еще мы писали, что каждый год организация «Свободный Израиль» составляет рейтинг городов по индексу свободы, в котором учитывает разные параметры жизни в населенном пункте. И в 2022 году лидерство одержал город Ход ха-Шарон.