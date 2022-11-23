В США осудили взрывы в Иерусалиме и заявили о «нерушимой» приверженности безопасности Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудили утренние теракты в Иерусалиме, во время которых погиб подросток и ещё по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает Times of Israel.

Он отметил, что США поддерживают народ Израиля перед лицом террористических атак, которые произошли утром, 23 ноября, в Иерусалиме.

«Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы остаемся в тесном контакте с нашими израильскими партнерами и подтверждаем, что наша приверженность безопасности Израиля остается нерушимой», — сказано в заявлении.

«Курсор» сообщал ранее, что в Иерусалиме произошло два взрыва на автобусных остановках, которые квалифицировали как теракт.

Ещё мы писали, что президент Ицхак Герцог заявил, что теракт в Иерусалиме сегодня утром «не ослабит нас и не подорвет нашего права на мирную жизнь на Земле Израиля и в нашем государстве, в том числе в Иерусалиме, нашей вечной столице».

Напомним, полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В городе ищут террористов и возможные дополнительные бомбы.