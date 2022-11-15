Израильские правозащитные группы требуют США ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича

Ведущие израильские правозащитные организации и активисты призывают США добавить ультраправых депутатов Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, а также активиста Бен-Циона Гопштейна в санкционный список США за поощрение нарушений прав человека и подстрекательство к террору.

Об этом сообщает Haaretz.

Письмо, адресованное послу США в Израиле Томасу Нейдсу, направлено в связи с тем, что будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу, вероятно, предложит лидерам Религиозного сионизма и Оцма Иегудит высокие министерские должности, поскольку он работает над завершением своей правящей коалиции. Письмо подписали более 200 активистов.

Согласно письму, ультраправые израильтяне, о которых идет речь, должны быть подвергнуты санкциям в соответствии с Законом Магнитского о глобальной ответственности за права человека от 2016 года, законом, предназначенным для наказания людей во всем мире, которые достоверно обвиняются в серьезных нарушениях прав человека, путем запрета въезд в США и блокировки имущества.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир предложил Нетаниягу выступить посредником между Дери и Смотричем.