Стало известно, когда Герцог встретится с депутатами, чтобы решить, кто сформирует следующее правительство

В офисе президента Ицхака Герцога заявили, что на следующей неделе он начнет встречи с представителями различных партий в следующем Кнессете, чтобы определить, кому из депутатов поручить формирование будущего правительства.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Консультации начнутся после того, как окончательные результаты официально представят президенту через неделю после сегодняшнего дня, 2 ноября. Скорее всего, Биньямин Нетаниягу получит мандат от президента Ицхака Герцога.

У Герцога будет еще неделя, до 16 ноября, чтобы объявить, кому из депутатов он поручит сформировать правительство. Однако, не исключено, что это может произойти и раньше. Накануне, 15 ноября, Кнессет 25-го созыва впервые соберется на внеочередное заседание, на котором членов Кнессета приведут к присяге.

После того как Герцог выдаст мандат на формирование правительства, у Нетаниягу будет один месяц, чтобы выполнить эту задачу. Если Нетаниягу сообщит Герцогу, что он успешно сформировал правительство, то в Израиле появится новое правительство, которое через несколько дней приведут к присяге.

Если у Нетаниягу это не получится, он может обратиться к президенту и попросить еще две недели для того, чтобы попытаться сформировать правительство. Если и по истечении этого срока правительство не сформируют, то у Герцога будет три дня, чтобы проконсультироваться с партиями. После этого он может поручить сформировать правительство другому кандидату, в распоряжении которого также будет 28 дней.

Ранее журналисты писали, что Нетаниягу может положить конец политическому тупику в Израиле.

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