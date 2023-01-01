В суде рассказали, как Сара Нетаниягу 45 минут проводила собеседование на должность военного секретаря

Генерал-майор ЦАХАЛа рассказал в суде, как пытался пройти собеседование на должность военного секретаря.

Генерал-майор запаса Гай Цур дал показания в суде и заявил, что его 45 минут собеседовала Сара Нетаниягу вместо своего мужа.

Об этом сообщают Detaly.

Адвокат Нетаниягу Давид Шимрон подал иск против Давида Арци, который утверждал, что секретное соглашение дает возможность жене Нетаниягу назначать руководителей оборонного ведомства.

Также стало известно, что в суд вызывали Айелет Шакед, которая заявила, что Нетаниягу советуется с женой и «доверяет ей больше всех на свете».

Генерал-майор ЦАХАЛа Гай Цур давал показания в мировом суде Ришон-ле-Циона, как проходил отбор на должность военного секретаря премьер-министра. Он рассказал, что Нетаниягу задал всего один вопрос, после чего «подошла Сара Нетаниягу, прошептала ему что-то на ухо, и он ушел, сославшись на какое-то срочное дело».

После этого Сара Нетаниягу, по словам Цура, собеседовала его в течение 45 минут. «Потом премьер-министр вернулся, извинился, сказал, что услышал от меня достаточно, и дело с концом».

«Я чувствовал другое: что из-за ответов по поводу размежевания не получу должность», – сказал в суде Гай Цур. Его кандидатура была отклонена, а назначение получил Эяль Замир.

Помимо Цура были опрошены Айелет Шакед, бывший министр обороны Моше Яалон и бывший советник Нетаниягу по связям с общественностью Оделия Кармон.

Ранее Курсор писал, что Шакед даст в суде показания против Нетаниягу.