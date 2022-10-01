В Тель-Авиве автомобиль сбил водителя электроскутера

В Тель-Авиве автомобиль сбил 22-летнего водителя электроскутера.
Об этом сообщает портал Maariv.
Согласно сообщению, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.
«22-летний водитель электрического скутера получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автомобиль на улице Ла-Гардия в Тель-Авиве. Медики и парамедики доставили его в городскую больницу Ихилов с травмой головы», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, 25 сентября возле города Беэр-Шева израильские полицейские зафиксировали ДТП: повреждения в результате аварии получил 37-летний водитель электрического скутера. У него травмы средней степени тяжести. Медики предоставили пациенту необходимую помощь.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу «Сорока». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии. После соответствующей проверки будут объявлены результаты.
Ранее Курсор сообщал, что два человека попали в больницу с травмами спины и ног в результате ДТП возле города Беэр-Шева. Они также были госпитализированы в больницу «Сорока». Это третье по величине медицинское учреждение страны.
Курсору также стало известно, что возле города Петах-Тиквы был сбит водитель электрического велосипеда. Он получил смертельные ранения. Мужчине было 50 лет. Автомобиль протаранил его на шоссе №471.