В Тель-Авиве автомобиль сбил водителя электроскутера

«22-летний водитель электрического скутера получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автомобиль на улице Ла-Гардия в Тель-Авиве. Медики и парамедики доставили его в городскую больницу Ихилов с травмой головы», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 25 сентября возле города Беэр-Шева израильские полицейские зафиксировали ДТП: повреждения в результате аварии получил 37-летний водитель электрического скутера. У него травмы средней степени тяжести. Медики предоставили пациенту необходимую помощь.