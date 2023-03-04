В Тель-Авиве демонстрацию против судебной реформы возглавил «Нетаниягу» в костюме заключенного

Генеральный инспектор полиции предупредил митингующих, что «если вы заблокируете шоссе Аялон, нам придется вас остановить».

На улице Дизенгоф в Тель-Авиве демонстрацию против судебной реформы возглавил человек, изображающий премьер-министра Биньямина Нетаниягу в костюме заключенного.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Израиль Сегодня.

Также медиа информирует, что генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай в беседе с митингующими заявил, что «если вы заблокируете шоссе Аялон, нам придется вас остановить».

«Мы не разрешили этого делать. Право на протест имеет свои пределы», — сказал Шабтай.

Как сообщал Курсор, в субботу, 4 марта, в Израиле начались демонстрации против судебной реформы. По состоянию на 17:43 более 2500 протестующих собрались в Научном парке в Реховоте, сотни вышли на протесты на перекрестке Гоме возле Кирьят-Шмоны.

Позже генинспектор полиции Яаков Шабтай совершил поездку по перекрестку Каплан в Тель-Авиве, где ведется подготовка к главной демонстрации. Также сообщалось, что музыкант Авив Гефен объявил, что его сегодняшнее выступление в Тель-Авиве было отменено из-за протестов и перекрытия дорог.

Ранее Курсор сообщал, что десятки тысяч израильтян 4 марта примут участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Главная демонстрация запланирована в Тель-Авиве на площади Дизенгоф с шествия к комплексу на улице Каплан. В ней примут участие, в частности, экс-министр Лимор Ливнат и профессор Юваль Ноах Харари. Демонстрация откроется исполнением песни «У меня нет другой страны».

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Кроме того мы писали о том, что после многочисленных обращений к главе Моссада и после консультации с юрисконсультом организации было решено разрешить сотрудникам, выступающим против судебной реформы, участвовать в демонстрациях.