В Тель-Авиве мошенники обманули инвесторов на 15 млн шекелей

В понедельник утром, 5 декабря, израильская полиция арестовала четверых человек, которые подозреваются в мошенничестве с инвестициями.
Об этом сообщает издание Maariv.
По предварительной информации, задержанные создали компанию с целью убедить представителей общественности инвестировать в программы, которые якобы приносят прибыль. Они привлекали вкладчиков выгодными предложениями и обещали крупные дивиденты. При этом у них не было необходимых лицензий, а многие документы оказались подделкой.
В полиции отмечают, что с помощью преступной схемы подозреваемым удалось обмануть инвесторов в общей сложности на 15 миллионов шекелей. Расследование продолжается.
«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.
Еще мы писали, что четверо граждан Израиля были арестованы по подозрению в причастности к крупномасштабному мошенничеству против государственной казны во Франции.
Напомним, 31-летний житель Рамлы арестован по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.
Читайте также, что полиция арестовала пятерых подозреваемых в масштабной схеме выманивания денег после расследования под прикрытием, которое длилось целый год.