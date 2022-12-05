В Тель-Авиве мошенники обманули инвесторов на 15 млн шекелей

В понедельник утром, 5 декабря, израильская полиция арестовала четверых человек, которые подозреваются в мошенничестве с инвестициями.

Об этом сообщает издание Maariv.

По предварительной информации, задержанные создали компанию с целью убедить представителей общественности инвестировать в программы, которые якобы приносят прибыль. Они привлекали вкладчиков выгодными предложениями и обещали крупные дивиденты. При этом у них не было необходимых лицензий, а многие документы оказались подделкой.

В полиции отмечают, что с помощью преступной схемы подозреваемым удалось обмануть инвесторов в общей сложности на 15 миллионов шекелей. Расследование продолжается.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.

Еще мы писали, что четверо граждан Израиля были арестованы по подозрению в причастности к крупномасштабному мошенничеству против государственной казны во Франции.

Напомним, 31-летний житель Рамлы арестован по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.

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