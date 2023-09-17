Израильская полиция заявила о росте террористической активности во время праздников

Полицейские поделились своими опасениями на этот счет.

Израильские силовики встревожены "повышением качества" планирования нападений среди террористических группировок. Относительно этого высказался высокопоставленный представитель полиции, пожелавший остаться неизвестным.

Об этом сообщает "9 канал".

По его словам, наблюдается рост террористической активности.

"Речь не просто о нападениях с применением холодного оружия или стрельбе из проезжающих машин — они вернулись к тактике минирования и попыткам масштабных терактов, и это очень тревожно", - отметил он.

Стоит отметить, что в канун праздника Рош ха-Шана правоохранительные органы получили информацию о подготовке порядка 60 терактов. В связи с этим, пять тысяч полицейских патрулировали во время праздников места массового скопления людей. Больше всего силовиков было сосредоточено в Тель-Авиве и Иерусалиме. В усилении также задействовали несколько рот МАГАВа (погранохраны), которые рассредоточены на всей территории страны.

Кроме того, было увеличено и количество полицейских, занимающихся мониторингом соцсетей и профилактикой подстрекательства к терроризму в интернете.

Ранее "Курсор" писал о том, что появились подробности взрыва в тель-авивском парке. В Тель-Авиве в парке Яркон 15 сентября прогремел взрыв. Правоохранители обнаружили взрывное устройство, заложенное возле дерева. Однако выяснилось, что оно должно было быть заложено в другом месте.

Также мы сообщали, что в ШАБАКе и полиции Израиля сделали заявление относительно взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве. К слову, жертв в результате этого происшествия удалось избежать.

Вместе с тем в сети появилось видео с моментом взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве.