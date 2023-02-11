В Тель-Авиве начинается очередная демонстрация против судебной реформы

В Тель-Авиве в субботу, 11 февраля, пройдет очередная демонстрация против судебной реформы.

Об этом сообщает портал Israel Info.

По данным СМИ, колонна демонстрантов отправится в 18:00 с бульвара Ротшильда. В 19:00 начнется демонстрация на улице Каплан возле Правительственного городка напротив центра Азриэли.

При этом, согласно сообщению, сегодня не будет параллельной демонстрации на площади Габима.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».