В Тель-Авиве остановили электростанцию «Рединг»: в чем причина

Одна из старейших израильских электростанций будет остановлена на четыре года.

Электростанция «Рединг», расположенная на северной окраине Тель-Авива, была отключена до 2026 года.

Об этом сообщает издание «Детали».

Такие меры были предприняты из-за проведения профилактических работ — удаления асбеста, обнаруженного на территории станции. Ожидается, что через четыре года ее снова введут в эксплуатацию.

Отметим, что «Рединг» прекратила производство электроэнергии после того как была введена в эксплуатацию распределительная станция «Атидим».

К слову, электростанция «Рединг» производит около 450 МгВт. Расход природного газа (на полную мощность) составляет 90 тонн в час, а расход воды для системы охлаждения (на полную мощность) — 68 тыс. тонн в час.

«Курсор» писал ранее, что министерство охраны окружающей среды опубликовало отчет, где указало предприятия, которые сильнее всего загрязняют воздух в стране. И на первом месте оказалась электростанция «Орот Рабин».

Еще мы писали, что Китай ускорил запуск солнечной электростанции, которая выйдет на орбиту Земли. Планируется, что спутник будет преобразовывать солнечную энергию в микроволны или лазеры, прежде чем направить эту энергию в фиксированные точки на Земле.

Напомним, что в правительстве хотят запретить строить новые ветряные электростанции на Голанах.