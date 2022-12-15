В Тель-Авиве полиция остановила автомобиль с подозрительным предметом

Один находившийся в машине человек задержан, другой скрылся.

В четверг вечером, 15 декабря, в Рамат-Гане сотрудники полиции остановили автомобиль, который пытался прорваться через блокпост без досмотра. За ним была устроена погоня.

Сотрудники правоохранительных органов остановили машину возле железнодорожной станции «Савидор» в Тель-Авиве. Одному человеку, который находился в транспортном средстве, удалось сбежать, а второй был задержан на месте. В автомобиле также обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство.

На место инцидента приехали саперы. Движение в районе улиц Арлозоров и Менахем Бегин перекрыто.

רכב שבתוכו חפץ חשוד נלכד בתל אביב: מרדף ארע לפני זמן קצר אחר רכב שנמלט ממחסום ברחוב רחוב ז’בוטינסקי ברמת גן. הרכב שנתפס מאוחר יותר סמוך לתחנת רכבת סבידור בתל אביב, אחד החשודים נעצר והשני נמלט מהמקום. מהמשטרה נמסר כי בתוך הרכב נתפס חפץ חשוד שנבדק כרגע. pic.twitter.com/Yzpjkc214f — מה הלו״ז (@Mahalooz_il) December 15, 2022

«Курсор» писал ранее, что 2022 год запомнится как самый трудный год для полиции Израиля. Число уволенных в этом году составит около 2000 сотрудников по сравнению с 1200 в прошлом году и 1000 в 2020 году.

Еще мы писали, что в последнее время в Израиле участились случаи различных конфликтов на дорогах, поэтому полиция создала рабочую группу, которая будет бороться с таким явлением. Представители этой группы уже разрабатывают рекомендации, касательно ужесточения наказаний водителей, которые будут ввязываться в драки или совершать нападения.

Напомним, что женщина, попавшая в беду, позвонила в штаб-квартиру полиции и попросила «заказать пиццу». Полицейский понял, что это сигнал бедствия.