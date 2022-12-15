В Тель-Авиве полиция остановила автомобиль с подозрительным предметом

22:38, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Depositphotos.com

Один находившийся в машине человек задержан, другой скрылся.

В четверг вечером, 15 декабря, в Рамат-Гане сотрудники полиции остановили автомобиль, который пытался прорваться через блокпост без досмотра. За ним была устроена погоня.

Сотрудники правоохранительных органов остановили машину возле железнодорожной станции «Савидор» в Тель-Авиве. Одному человеку, который находился в транспортном средстве, удалось сбежать, а второй был задержан на месте. В автомобиле также обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство.

На место инцидента приехали саперы. Движение в районе улиц Арлозоров и Менахем Бегин перекрыто.

«Курсор» писал ранее, что 2022 год запомнится как самый трудный год для полиции Израиля. Число уволенных в этом году составит около 2000 сотрудников по сравнению с 1200 в прошлом году и 1000 в 2020 году.

Еще мы писали, что в последнее время в Израиле участились случаи различных конфликтов на дорогах, поэтому полиция создала рабочую группу, которая будет бороться с таким явлением. Представители этой группы уже разрабатывают рекомендации, касательно ужесточения наказаний водителей, которые будут ввязываться в драки или совершать нападения.

Напомним, что женщина, попавшая в беду, позвонила в штаб-квартиру полиции и попросила «заказать пиццу». Полицейский понял, что это сигнал бедствия.

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