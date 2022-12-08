Женщина позвонила в полицию и попросила «заказать пиццу», что оказалось сигналом бедствия

Женщина, попавшая в беду, позвонила в штаб-квартиру полиции и попросила «заказать пиццу». Полицейский понял, что это сигнал бедствия.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Правоохранитель провел деликатный допрос, который позволил получить необходимую информацию для задержания партнера собеседницы за нападение и угрозы.

В приложенном разговоре слышно, как женщина говорит: «Здравствуйте, пожалуйста, мне нужно заказать пиццу», и сотрудник полиции отвечает: «Пицца? Вам угрожают?», в ответ женщина ответила: «Да, я с подругой, я у нее дома».

Позже полицейский спросил: «Мужчина угрожает вам?», а женщина ответила: «Да-да, хотим с оливками и кукурузой». Другой вопрос: «У него есть оружие?», а женщина отвечает: «Нет, нам этого не нужно, он есть дома».

По итогу диспетчер отправил по адресу жертвы полицейских, которые прибыли в течение нескольких минут и задержали 30-летнего подозреваемого. Его содержание под стражей продлили в суде.

Ранее мы рассказывали, что история о подмене эмбриона в клинике «Ассута» получила продолжение. До этого в минздраве заявили о прекращении поисков биологических родителей девочки, но в магистратском суде Ришон-ле-Циона разрешили проведение генетических тестов шести парам, которые помогут узнать, не являются ли они биологическими родителями недавно родившейся девочки.

Сперва пять пар пройдет ДНК-тесты на предмет возможного родства. Если результат окажется отрицательным, то планируется тестирование еще одной пары. Клиника «Ассута» идентифицировала этих людей как таких, которые имеют больше всего шансов стать биологическими родителями девочки.

В заявлении суда сказано, что разрешение на проведение ДНК-теста обусловлено тем, что это соответствует интересам новорожденной, потому что у нее есть право знать о своих родителях. Одновременно с этим женщина, выносившая и родившая ребенка, утверждает, что это ее ребенок. Она намерена противостоять любым попыткам лишить ее опеки.

«Курсор» сообщал, что полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в антисемитских вооруженных нападениях.