В Тель-Авиве полиция перекроет ряд улиц и шоссе из-за протестов – список

Вечером 17 сентября, начиная с 18:30, полицейские перекроют в Тель-Авиве некоторые улицы и шоссе по причине запланированных протестов против судебной реформы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".
Организаторы протестов заявили, что очередную тель-авивскую манифестацию начнут от бульвара Ротшильда и доведут до улицы в Каплан.
Из-за массового шествия перекроют следующие улицы:
В 20.00 запланировано дополнительное перекрытие ряда улиц для транспортного движения:
Ранее мы писали, что сегодня, в воскресенье, по всему Изрпаиля проведут демонстрации против судебной реформы. Эта неделя уже станет 37-й подряд, когда противники законодательных изменений выйдут на акции протеста.
На главную демонстрацию в Каплане в Тель-Авиве с бульвара Ротшильда отправится так называемый «Марш победы демократии». Также запланировано проведение демонстраций в Хайфе, Гиватаиме, Рош-Пине и других населенных пунктах.
Также "Курсор" сообщал, что полиция Израиля заявила о росте террористической активности во время праздников.