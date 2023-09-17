В Тель-Авиве полиция перекроет ряд улиц и шоссе из-за протестов – список

В 20.00 запланировано дополнительное перекрытие.

Вечером 17 сентября, начиная с 18:30, полицейские перекроют в Тель-Авиве некоторые улицы и шоссе по причине запланированных протестов против судебной реформы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Организаторы протестов заявили, что очередную тель-авивскую манифестацию начнут от бульвара Ротшильда и доведут до улицы в Каплан.

Из-за массового шествия перекроют следующие улицы:

бульвар Ротшильда от улицы до улицы Марморек в обоих направлениях;

улица Алленби от площади ха-Мошавот до улицы Монтефиоре в обоих направлениях;

улица Ибн Гвироль от улицы Блох до улицы Марморек в обоих направлениях;

бульвар Шауль ха-Мелех от улицы Вейцман до улицы Ибн Гвироль;

улица Леонардо да Винчи от улицы Шауль ха-Мелех до улицы Каплан;

улица Дубнов от улицы Шауль ха-Мелех до улицы Каплан.

В 20.00 запланировано дополнительное перекрытие ряда улиц для транспортного движения:

улица Каплан от улицы Леонардо да Винчи до улицы Менахем Бегина в обоих направлениях;

перекресток Каплан при движении через улицу Менахема Бегина с севера и юга (включая туннель);

съезды с моста ха-Шалом на шоссе Аялон;

перекресток Игаль Алон – ха-Шалом в западном направлении.

Ранее мы писали, что сегодня, в воскресенье, по всему Изрпаиля проведут демонстрации против судебной реформы. Эта неделя уже станет 37-й подряд, когда противники законодательных изменений выйдут на акции протеста.

На главную демонстрацию в Каплане в Тель-Авиве с бульвара Ротшильда отправится так называемый «Марш победы демократии». Также запланировано проведение демонстраций в Хайфе, Гиватаиме, Рош-Пине и других населенных пунктах.

Также "Курсор" сообщал, что полиция Израиля заявила о росте террористической активности во время праздников.