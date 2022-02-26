В Тель-Авиве проходит масштабный марш за Украину

Люди собрались на бульваре Ротшильда и огромной колонной последовали к посольству РФ в Тель-Авиве, выразив протест против полномасштабной военной агрессии со стороны России.

Сотни и сотни людей вышли на марш за Украину в Тель-Авиве. В рядах гигантской колонны звучат гимн Украины и лозунги с критикой политики Владимира Путина. Также митингующие подготовили множество креативных плакатов.

Марш, ставший реакцией на вторжение России в Украину, уже называют самой масштабной русскоязычной демонстрацией в Израиле.









Тель Авив и весь Израиль с вами, ребята! pic.twitter.com/N8l7ijygzI — Angella Rain (@angella_rain) February 26, 2022

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

Также Курсор писал, что Папа Франциск отправился в пятницу в посольство России, чтобы лично «выразить свою озабоченность по поводу войны» в Украине. Следуя протоколу, Папа Римский сам не посещает посольство, обычно министр иностранных дел вызывает посла, поэтому для всех стало шоком, что он покинул свой город-государство и поехал в российское посольство.

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