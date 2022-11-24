В Тель-Авиве произошло ДТП, в котором пострадали три человека

В Тель-Авиве на улице Ярет вследствие автокатастрофы пострадали 19-летний мотоциклист и два мальчика, которые были на электровелосипедах.

Об этом сообщает Maariv.

Это случилось в четверг, 24 ноября. 19-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести, а двое других мальчиков 15 и 13 лет, ехавших на электрических велосипедах, получили легкие ранения.

На место происшествия прибыли бригада MDA, которая оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницы Вольфсона и Ихилова.

«Трое раненых лежали на дороге, пока они были в сознании и имели синяки на теле. Рядом был мотоцикл и сломанный электровелосипед. Мы оказали им медицинскую помощь и эвакуировали мотоциклиста и одного из велосипедистов для дальнейшего лечения в больницы, так как их состояние от средней до легкой степени тяжести. Другому мальчику, который также получил легкие ранения, оказали помощь на месте», ‒ рассказал один из медиков.

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